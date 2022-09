Borgo Cerreto: fuori strada con l’auto. Ferita una donna

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di domenica, intorno alle ore 16, a Borgo Cerreto (comune di Cerreto di Spoleto) dove una donna ha perso il controllo della propria autovettura, finendo fuori strada. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Norcia, gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. La donna è stata estratta dalle lamiere dell’auto dal personale del 115 e affidata alle cure dei sanitari per il successivo trasporto in ospedale: avrebbe riportato lesioni lievi, come riferisce il comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco.

