Borgo Cerreto: successo pieno per la sagra del fungo

Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, è tornata più forte di prima la sagra del fungo in Valnerina, a Borgo Cerreto. Numeri da record per l’edizione 2022 e un pubblico sempre più caloroso a godersi le specialità enograstronomiche della Valnerina. L’evento si è tenuto lo scorso weekend e si è concluso con il tradizionale spettacolo pirotecnico realizzato dalla Pirotecnica Santa Chiara. L’associazione pro loco Borgo Cerreto Aps ringrazia tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dell’evento e dà appuntamento al 2023 per la successiva edizione.

