‘Born to be a live’: home concert online

«La sospensione degli eventi con musica dal vivo e i timidi accenni di riapertura che si prevedono verso giugno, ci hanno fatto molto riflettere su cosa avremmo potuto fare per dare una mano, sia alle band inchiodate a casa e impossibilitate a suonare per farsi conoscere, che alle istituzioni impegnate a risolvere la pandemia, con uscite economiche senza precedenti». Questo il pensiero alla base di un evento studiato e lanciato da oltre dieci band umbre per la serata di giovedì: si tratta di ‘Born to be a live’, un home concert organizzato dall’associazione – nata nel 2011 per promuovere e diffondere la cultura Heavy Metal – ‘Ministero del metallo’. L’appuntamento è fissato per giovedì sera alle 21.

Chi ci sarà

Una due ore a tutto heavy metal che vedrà protagonisti Adamas, Bloodtruth, Cravin Caffeine, Directo, Enclaves, Fleshgod Apocalypse, Folwark, Hellraiser, Lizy and the Kids, Mass Crysis, Mosquitors, Oranjeboom, Organic Illusion, Queens of Noise, Rock Brigade, Rorschach Inc, Secret Order, S.R.L., Dario Strinati e Wandering Vagrant. Tutto pronto per il concerto online.