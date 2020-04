Covid, Borrelli: «A casa anche il 1° maggio»

«A casa anche il 1° maggio»: il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, venerdì mattina su ‘Radio anch’io’, popolare trasmissione di Radio Uno Rai, tronca definitivamente le pochissime speranze di chi sognava un allentamento delle misure dopo Pasqua. Troppi i rischi, ancora troppo alti i numeri dell’emergenza coronavirus. Successivamente a ‘Circo Massimo’, su Radio Capital, Borrelli ha specificato che la ‘fase 2’, caratterizzata da un progressivo ritorno alla normalità, potrebbe iniziare dal 16 maggio: «Se le cose non cambiano, potrebbe anche essere una stima corretta. Ma dipende dai dati, la ‘fase 2’ potrebbe iniziare prima o anche dopo. Oggi siamo in una situazione stazionaria – ha detto il capo della Prociv nazionale – e quando i numeri inizieranno a scendere significativamente, capiremo qualcosa in più anche sul ‘come’ ritornare alla normalità».

Aggiornamenti a seguire