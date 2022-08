Branduardi si ‘sposta’: il meteo fa scegliere il teatro ‘Manini’ al posto di Carsulae

L’informazione viene da ‘Suoni Controvento’ ed è relativa all’atteso concerto di Angelo Branduardi, in programma domenica 28 agosto nell’area archeologica di Carsulae. La previsioni meteo avverse hanno fatto propendere per lo spostamento dell’evento che si terrà al teatro ‘Manini’ di Narni alle ore 21. Il biglietto acquistato – spiegano da ‘Suoni Controvento’ – resterà valido. Per chi non potesse raggiungere Narni, è possibile richiedere il rimborso del biglietto entro il 1° settembre presso il circuito prevendita.

