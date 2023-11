‘Bride Experience’ al Grand Hotel San Gemini: un elogio al look della sposa

LE FOTO

Pubbliredazionale

Il 19 novembre, presso la dimora storica del Grand Hotel San Gemini, si è tenuta la ‘Bride Experience’: «Un viaggio avvincente – spiegano gli organizzatori – attraverso i sogni e i desideri di ogni sposa, che ha trasceso la semplice esposizione di abiti pregiati per diventare un’esperienza sensoriale senza pari. L’evento – prosegue la nota – ha offerto ai visitatori l’opportunità unica di ammirare e toccare con mano abiti di altissima sartoria, ma non solo. La ‘Bride Experience’ ha messo in primo piano il concetto di qualità, unendo una selezione impeccabile di fornitori che hanno contribuito a plasmare l’immagine della sposa perfetta. Gli ultimi trend della moda sposa, innovazioni negli allestimenti cerimoniali, idee originali per bomboniere e dettagli nuziali, servizi di fotografia, hairstyle e make-up di altissimo livello, calzature irresistibili e molto altro ancora, hanno reso l’evento un vero e proprio trionfo di stile e raffinatezza». Tra i fornitori di spicco – proseguono gli organizzatori – figure di grande rilievo nel mondo nuziale, «come gli abiti di Alessio Cristalli, le calzature firmate Virginia e Carla Mercorelli, il talento nel make-up di Elena Belloni, le acconciature firmate Sonia Nikolla, le fragranze e i regali firmati Silvia Babucci ed Elisa Lucentini, e i meravigliosi fiori di Luisa Gervasi». L’evento «è stato immortalato dal talentuoso Yuri Croci, mentre la coordinazione impeccabile è stata affidata a Lavinia Poleri Alunno, wedding planner umbra di grande esperienza, che ha saputo orchestrare armonicamente tutte le figure coinvolte. Il culmine della ‘Bride Experience’ – conclude la nota – è stata l’opportunità di interagire direttamente con i fornitori, permettendo alla sposa di pianificare ogni dettaglio con meticolosa cura e attenzione. Il risultato ha suscitato stupore e meraviglia negli occhi degli ospiti, i quali sono stati accolti con un raffinato aperitivo offerto dal rinomato ristorante Origine, eccellenza gastronomica situata all’interno del Grand Hotel, a suggellare l’idea condivisa di perfezione che ha permeato l’intero evento».