Bus fuori strada fra Montecchio e Guardea: via al recupero

Sono scattate sabato mattina le operazioni di recupero, non semplici, dell’autobus di linea finito fuori strada nella serata di giovedì lungo la strada provinciale 205, fra Guardea e Montecchio (Terni). Secondo quanto ricostruito, il conducente del mezzo – a bordo del quale non c’erano passeggeri – ne avrebbe perso in controllo, finendo in cima ad una scarpata. Gli alberi presenti avrebbero contribuito ad evitare conseguenze peggiori – il conducente è rimasto illeso – frenando la corsa dell’autobus.

Condividi questo articolo su