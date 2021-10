Caccia al tesoro e laboratori: una domenica speciale a Torreorsina

La pro loco di Torreorsina, in collaborazione con l’associazione Iro Iro di Terni, ha organizzato e promosso una giornata dedicata alle famiglie lungo le vie dell’antico borgo. L’appuntamento è per il 17 ottobre dalle ore 10 alle 18: sarà una domenica volta alla scoperta di uno dei luoghi più belli della Valnerina ternana e poco conosciuti, ma transito costante per molti turisti visitatori della vicina Cascata delle Marmore.

Il programma

La mattina sarà dedicata ad una avvincente caccia al tesoro storica nelle suggestive vie del paese. Dopo una breve sosta con pranzo al sacco, si proseguirà con laboratori didattici seguiti dalle professioniste dell’associazione, con giochi e tante altre attrazioni. La partecipazione è possibile per un numero limitato di persone. «Dopo le chiusure Covid e il lungo periodo che abbiamo attraversato tutti – afferma Eleonora Tini, presidente dell’associazione Iro Iro -, organizzare attività nel nostro territorio è uno dei modi utili per poter riscoprire il valore dello stare insieme e di apprezzare ciò che la provincia di Terni ci offre». «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’associazione Iro Iro – spiega Andrea Cruccolini, presidente della pro loco di Torreorsina -. Sono queste le situazioni che ci permettono di tenere vivo il territorio e di condividerne le ricchezze storiche e culturali. Questa tipologia di eventi andrebbe maggiormente sostenuta e promossa nel tempo, oltre che da piccole realtà come la nostra pro loco anche da enti e organizzazioni affinché il nostro territorio riesca ad avere ulteriori motivi di attrazioni turistiche e diventi, perché no, un punto di incontro di nuovi progetti social».