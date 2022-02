Cade dal balcone: morta l’ambasciatrice Francesca Tardioli

Profondo sgomento e dolore, a Foligno, per la morte tragica e improvvisa di Francesca Tardioli, 57 anni, ambasciatrice italiana in Australia. La diplomatica si trovava nella sua città natale per trascorrere qualche giorno di ferie quando, sabato pomeriggio, è precipitata dal balcone di un’abitazione di via Fazi. A riportare la notizia, domenica, è Il Corriere dell’Umbria con un pezzo a firma di Laura Gasparrini.

La vicenda

Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Foligno. Stando ad una prima ricostruzione riportata dal quotidiano, la Tardioli avrebbe perso l’equilibrio dopo essersi sporta dal terrazzo. Il lavoro degli inquirenti è tuttavia destinato a vagliare più ipotesi. Vani i soccorsi da parte del personale del 118: purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Carriera importante

Nel corpo diplomatico dal 1991, dopo la laurea in Scienze politiche all’Università di Perugia e un master presso la Sioi (Società italiana per l’organizzazione internazionale), la 57enne era stata nominata ambasciatrice a Canberra nel 2019. In passato aveva avuto esperienze anche in ambasciate e consolati in Albania, Arabia Saudita e in Libia, presso la Nato e al ministero degli Affari esteri. Lascia due figli di 27 e 24 anni.

La Farnesina

«Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di Francesca Tardioli, Ambasciatrice d’Italia a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari. La ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualità professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato».