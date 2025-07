di Giovanni Cardarello

«Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dall’AC Perugia dell’attaccante classe 2004 Alessandro Seghetti. Seghetti ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2028». Con questa scarna nota di stampa il club veneto, appena tornato in Serie B, nella serata di venerdì 11 luglio ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante marchigiano dei biancorossi.

Nelle casse del club guidato da Faroni entrano 300.000 euro freschi (centomila in più rispetto al valore reale di mercato della giovane punta). Soldi che sono la base per gli acquisti. Acquisti che secondo quanto richiesto da Cangelosi sono almeno cinque. Un esterno difensivo (Corsinelli del Gubbio), un difensore duttile, un centrocampista (Tumbarello), e un attaccante da affiancare a Montevago, due se parte Bacchin.

Ad oggi di questi nomi è arrivato solo Tumbarello, già aggregato ai 25 atleti convocati per il ritiro di Ezeiza. Ritiro dove Cangelosi, che della preparazione fa la base del suo progetto tecnico, dovrà fare buon viso a cattivo gioco lavorando sul materiale a disposizione. Materiale a disposizione che, peraltro, cambierà ancora perché oltre alle previste entrate sono possibili ulteriori uscite. Parliamo, nello specifico, di Giovanni Giunti, centrocampista classe 2005 e di Luca Bacchin, esterno offensivo, classe 2003.

Il primo è un pilastro del centrocampo del Perugia attuale e futuro. Ha valore di mercato reale non inferiore ai 600.000 euro, ma in rapida salita. Il club lo valuta almeno un milione. Sul mediano si concentrano le attenzioni di diversi club di serie B a partire dalla Virtus Entella e lo Spezia. Un affare che potrebbe decollare più avanti.

Il secondo è richiesto da Formisano (ora al Livorno) che lo vorrebbe di nuovo al suo servizio, era con lui alla Pianese. La sua cessione porterebbe nelle casse del Perugia almeno 200 mila euro.

A conti fatti il Grifo, che attualmente ha un valore di rosa di circa 4,2 milioni di euro, potrebbe mettere a disposizione di Meluso 1,5 milioni di euro per fare tutto il mercato. Una cifra importante per la categoria. Una cifra che, se ben impiegata, potrebbe non solo innestare nella rosa attuale i nomi richiesti da Cangelosi ma aspirare, anche pescando tra gli svincolati come Emmausso e La Mantia, nomi importanti per una Serie C di alto livello.