Calendario e aperitivo per ‘Iro Iro’: una mano a chi ne ha bisogno

Aperitivo di beneficenza, venerdì 16 dicembre alle ore 18 presso il Nuoto Club La Romita, da parte dell’associazione Iro Iro di Terni. Un’occasione per scambiarsi gli auguri, assistere alla presentazione del calendario 2023 dell’associazione e quindi fare del bene. Il costo dell’aperitivo è 15 euro per gli adulti (calice e buffet) e 8 euro per i bambini. Il ricavato dell’evento sarà utilizzato per finanziare progetti riservati a minori con difficoltà e alle loro famiglie. Il calendario di Iro Iro racchiude dodici scatti realizzati dagli adolescenti del progetto ‘Passeggiate fotografiche – Libero sguardo, libero scatto’.

