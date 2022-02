Calvi, 15° compleanno per gli sbandieratori. Li attende la Spagna

Compleanno numero 15 e trasferta in terra spagnola. Non è un anno come tutti gli altri per il gruppo sbandieratori Carbium Insieme di Calvi dell’Umbria: soddisfazione per i ragazzi guidati dal presidente Vincenzo Mazzucconi, pronti all’avventura in terra iberica.

La nascita nel 2007

A ricordare l’evento è proprio Mazzucconi: «Tutte le storie di successo nascono da un sogno che diventa realtà. È necessaria passione, coinvolgimento, impegno, determinazione e tanta pazienza. Un giorno di febbraio del 2007 davanti alla cappella di San Pancrazio a Calvi, Vincenzo e Lucio hanno l’idea di creare un nuovo gruppo di musici per chiudere il corteo storico in occasione della festa di San Pancrazio. Ma poi si sono detti ‘perché non creare un gruppo di sbandieratori’? In occasione del 15° anniversario vorrei esprimere tutta la mia gratitudine a chi ha contribuito, durante tutti questi anni, alla nostra crescita: è per me molto toccante ripensare a oltre 15 anni fa, quando io e Lucio, poi Francesco e Alessio abbiamo iniziato a coltivare il sogno di creare il gruppo. Allora, speravamo di arrivare in alto, di poter costruire in una comunità piccola come Calvi un associazione che si occupasse della crescita di un intero paese e di coinvolgere tanti giovani che ci aiutassero a far si che le nuove generazioni potessero interagire tra di loro e soprattutto con altri Paesi italiani ed esteri. Se penso agli sforzi che abbiamo fatto per arrivare fin qui, al fatto che siamo partiti potendo contare su pochissime risorse, ciò che vedo oggi, mi sembra ancora più bello».

La trasferta in Spagna

Da Calvi alla Spagna, viaggio in arrivo: «Ricordando il passato, ho sfogliato la pagina – prosegue Mazzucconi – del mio pc con tutte le foto dal 2008 (prima esibizione) e mi sono reso conto ancora di più di quanto tempo è passato e quanto siano cresciuti i ragazzi. L’associazione è cambiata negli anni, tanti di loro hanno contribuito in positivo alla crescita esponenziale di tutta una comunità. Da un drappello di giovani ci troviamo oggi a fornire una vetrina di spettacoli e giochi di bandiere e musiche notevoli. Ne abbiamo fatta di strada, e tanta ne dobbiamo ancora percorre. Vedi l’ambizioso progetto ‘Missione crescita e cultura’ in collaborazione con la parrocchia di Calvi dell’Umbria; è stato soprattutto un lavoro di squadra, non avrei potuto ottenere un simile risultato da solo, senza l’indispensabile collaborazione di tutti coloro che quotidianamente si impegnano a lavorare con noi e per noi. Dedico un ringraziamento particolare a tutti i nostri amici. Se siamo arrivati fin qui, è anche grazie al vostro prezioso contributo e alla vostra stretta cooperazione. Vorrei poi ringraziare tutti i paesi e associazioni che ci hanno ospitato con i nostri spettacoli. Grazie per averci scelto e per continuare a riporre in noi la vostra fiducia. Spesso abbiamo trovato in voi buoni amici e validi partner. Con il vostro supporto, al pari dei nostri collaboratori, ci consentite di festeggiare il 15° anno di attività e sono certo che continuerete ad affidarvi a noi. Grazie a tutti voi per il vostro contributo, grande o piccolo che sia. Credo fermamente che dopo due anni di pandemia si possa tutti insieme ripartire più forti e consapevoli che la vita è una e va vissuta in serenità. Con l’occasione comunico con entusiasmo che siamo stati invitati in Spagna presso la provincia della Rioja a Briones il 17, 18, 19 e 20 Giugno prossimo, per la 24° festa medievale».