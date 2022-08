Calvi dell’Umbria: il ‘Pambo’ torna a vivere per una notte. E si balla

Una serata ‘amarcord’ rivolta, in modo particolare, ai frequentatori di quella che è stata dalla fine degli anni settanta alla fine degli anni ottanta una delle prime discoteche all’aperto dell’Umbria. Ed è sull’onda della nostalgia che la pro loco di Calvi dell’Umbria ha deciso di organizzare una serata – mercoledì 17 agosto ai giardini del Monastero – che permetta ai presenti di viverla all’insegna dei ricordi più belli.

I ricordi

Alla fine degli anni settanta a Calvi dell’Umbria aprì il ‘Pambo’ una delle prime discoteche estive all’aperto dell’Umbria. Venne allestita da un manipolo di ragazzi del posto, all’interno della piccola pineta situata nella parte bassa del paese, nei pressi dell’edificio scolastico e dell’attuale ufficio postale. Lì per dieci anni, dal mese di giugno a fine settembre, ogni sabato e domenica sera si sono dati appuntamento centinaia di giovani provenienti da tante località. Molti quelli dei paesi limitrofi (Otricoli, Magliano, Montebuono, Narni, Orte e persino da Terni), tantissimi quelli che arrivavano da paesi e cittadine della vicina Sabina e dalla provincia di Viterbo. In quegli anni erano in pochi ad avere la patente ed una macchina a disposizione, quindi moltissimi ragazzi raggiungevano il ‘Pambo’, anche da distanze considerevoli, in sella a ciclomotori o moto di piccola cilindrata. Ed ogni sera era una festa, perché oltre a ritrovarsi per ballare ed ascoltare i successi di allora, le ragazze ed i ragazzi si davano appuntamento per stare insieme e socializzare, nel senso più nobile del termine.

L’evento

Il 17 agosto a fare da ‘cerimoniere’ ed intrattenitore sarà Mauro Pacelli, ovvero il disc-jockey del ‘Pambo’ di quei tempi, che dunque ben ricorda quali erano le hit che riempivano la pista quadrata situata al centro della pinetina. Una festa per ricordare il ‘Pambo’ e per rispolverare i ricordi, sulle note dei successi cantati da Donna Summer, Bee Gees, Village People, Patrick Hernandez, Sylvester, Michael Jackson, Gloria Gaynor, Ymca, Gazebo, Opus, Spagna, Sandy Marton e decine di altri artisti. L’ingresso alla festa è libero e sono già tantissimi quelli che hanno fatto sapere che ci saranno.