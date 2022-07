Calvi dell’Umbria omaggia Mia Martini

Un evento per ricordare Mia Martini. ‘Semplicemente amore’ è il titolo dell’iniziativa promossa dall’associazione culturale ‘Il Dammuso’ in programma sabato 9 luglio al giardino del Monastero delle Orsoline di Calvi dell’Umbria. Numerosi gli artisti di fama nazionale che vorranno rendere omaggio all’artista che per otto anni (dal 1986 al 1994) fu residente a Calvi dell’Umbria. Mia Martini 31 anni fa, esattamente il 12 maggio 1991, omaggiò il borgo umbro con un memorabile concerto.

Il programma prevede alle 17, nel teatro del Monastero, la presentazione del libro ‘Mimì, tutti ne parlano io l’ho conosciuta’ di Davide Matrisciano con l’intervento dell’attore Alessandro Perfetti Piccolomini. Seguirà alle 18 nel Monastero delle Orsoline, l’apertura della mostra fotografica ‘Scatti d’autore. Ritratti di Mimì’ con le foto che ritraggono Mia Martini di Carlo Bellincampi. Alle 21 avrà inizio la serata-concerto ‘Tra musica e parole’. Sul palco saliranno personaggi di fama nazionale, collaboratori, amici, persone vicine alla cantante che canteranno e che racconteranno aneddoti ed inediti, come ad esempio la nascita delle canzoni di successo interpretate da Mia Martini, dalla voce degli stessi autori e compositori che le hanno scritte per lei. La serata ripercorrerà quindi la vita artistica e privata della cantante scomparsa il 12 maggio 1995 e sarà presentato dall’attrice Daniela Poggi. Interverranno Dario Baldan Bembo, Franco Fasano, Mimmo Cavallo, Francesca Alotta, Mariella Nava, Daniela Barra, Enzo Gragnaniello. Parteciperanno inoltre la ballerina Romana Sciarretta e il ballerino e coreografo Marco Arbau e Giorgio Verdelli regista del docufilm ‘Mia Martini, fammi sentire bella’ per Rai3.

«Mimì non sarà mai dimenticata»

Il progetto per raccontare e ricordare Mia Martini nasce dalla volontà di Marcello Spiridioni e Sandrino Aquilani, attuale sindaco di Vetralla con la collaborazione del Comune di Calvi dell’Umbria, assessorato alla cultura. «Al progetto ‘Semplicemente amore’, che prende il nome dal titolo dell’album, hanno aderito tutti coloro che per lei hanno scritto canzoni – spiega Spiridoni – che le sono stati vicino e che l’hanno conosciuta bene. Il progetto ha uno scopo preciso ed insieme a tutti coloro che hanno aderito a questo omaggio a Mia Martini, vogliamo mandare un messaggio chiaro: Mimì non sarà mai dimenticata, l’amore per questa grande artista non finirà mai. La sua voce sarà per sempre valorizzata e ricordata come un bene prezioso da custodire e da tramandare».