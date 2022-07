Calvi dell’Umbria tra arte, mostra e bellezza

di Samuela Dolci

Professoressa dei licei Angeloni

Calvi dell’Umbria è un comune della provincia di Terni, si erge sulla rupe ed è protetto dalla roccia. Negli anni ’80 sono stati realizzati dei murales che hanno per tema La Natività. Nei giorni 11/12/13 maggio si festeggia San Pancrazio, il patrono della città. Tra i vicoli, oltre alle numerose chiese, c’è la casa di San Berardo da Calvi, uno dei quattro protomartiri francescani. Di particolare interesse è il museo della collezione Chiomenti Vassalli, a palazzo Ferrini. Il biglietto d’ingresso comprende anche la visita al monastero delle suore Orsoline e il presepe monumentale. All’interno si possono ammirare ritratti di pontefici, medaglie e monete, un crocifisso di scuola berniniana, un dipinto su tela ad olio di Pieter Brueghel il Giovane La Parabola dei Ciechi. Altre opere di rilievo sono l’estasi di San Filippo Neri, Il ritratto retrospettivo di Ludovico il Moro, La fuga di Enea da Troia, La condanna del Giansenismo a Roma nel 1641. Da una porta interna, si accede direttamente al monastero, occupato dalle suore dal 1736 fino al 1991. Una grata separa il coro dalla chiesa di Santa Brigida. Nel seminterrato ci sono le cucine, il magazzino dell’olio, le stanze per il pane, il formaggio e le altre spezie. Per la realizzazione del Presepe Monumentale, Giacomo e Raffaele da Monreale hanno preso spunto dai Della Robbia, la famiglia di scultori toscani, specializzati nella tecnica della terracotta policroma invetriata. Ringrazio i miei amici Mario, Zoe e la collega Caterina de Grazia, la guida ex sindaco signor Alfio Nesta e la giovane Benedetta, studentessa di Scienze dei beni culturali. La mostra è aperta il sabato dalle 16 alle 19; la domenica e nei giorni festivi dalle 11 alle 13, dalle 16 alle 19. Per info e prenotazioni [email protected] telefono 351 9948919.