Campello, ruba 600 euro da un portafogli smarrito. Scoperto, ammette e riconsegna

Dopo aver fatto rifornimento di benzina in un distributore di benzina di Campello sul Clitunno, ha lasciato inavvertitamente il proprio portafogli sopra la pompa di distribuzione. Dentro c’erano 600 euro: una somma che inizialmente sembrava persa ma della quale l’uomo, grazie ad un’indagine dei carabinieri del locale comando stazione, è riuscito a tornare in possesso dopo l’individuazione del presunto responsabile del furto.

La vicenda

In base a quanto ricostruito, pochi minuti dopo che l’uomo aveva dimenticato il portafogli, presso il distributore di carburanti è giunto un soggetto che se ne era appropriato e, successivamente, lo aveva consegnato ad una pattuglia dei carabinieri impegnata in controlli in zona. Una volta contattato il legittimo proprietario, questi si era però reso conto che all’interno non c’erano più i 600 euro. Da la denuncia all’Arma che ha individuato il presunto responsabile dell’ammanco. Quest’ultimo si era già speso tutto e, messo alle strette in caserma, ha ammesso le proprie responsabilità e riconsegnato la somma.