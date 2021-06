Campello sul Clitunno, escursionista ferita soccorsa dal Sasu

Nel fine settimana il Soccorso alpino e speleologico Umbria è stato impegnato in diversi interventi per la ricerca di tre escursionisti per mancato rientro e due allertamenti per infortuni.

Escursionista ferita

La centrale unica regionale del 118 ha richiesto l’intervento del Sasu per un’escursionista caduta lungo il sentiero che da Campello sul Clitunno conduce all’eremo francescano. Due squadre del Sasu provenienti da Spoleto e Foligno composte da tecnici, operatori e sanitari, hanno raggiunto la donna e, prestatele le prime cure, l’hanno immobilizzato sulla speciale barella portantina in dotazione del Sasu e trasportata mediante tecniche alpinistiche fino al mezzo e così condotta all’ospedale di Foligno.

Biker infortunato

Successivamente una chiamata giunta direttamente al Sasu per un biker che si era infortunato lungo il sentiero delle Terre Mutate tra Campi e Sant’Eutizio. Sul posto con immediatezza si sono recate le squadre in presidio a Castelluccio di Norcia e in Valnerina, nella configurazione completa che, accertate le condizioni dell’uomo, lo hanno trasportato con il mezzo del Sasu fino a Visso.