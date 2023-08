Campello: turista francese soccorso sulla strada dell’Eremo

Intervento di soccorso venerdì mattina per i vigili del fuoco di Spoleto, il Sasu e il 118 lungo la strada dell’Eremo, a Campello sul Clitunno (Perugia). Un turista francese di 61 anni aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essere caduto, riportando infortuni agli arti inferiori. Per localizzarlo, il personale deputato al soccorso ha utilizzato il sistema che, attraverso l’invio di un sms al telefono del disperso, consente di individuarne la posizione. Una volta raggiunto, è stato preso in carico dal personale del 115 spoletino e quindi consegnato alle cure dei sanitari.

