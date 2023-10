Campello: tutto pronto per la prima ‘Corsa dei frantoi’

È stata presentata nei giorni scorsi alle Fonti del Clitunno la prima edizione della ‘Corsa dei frantoi’, alla presenza di Maurizio Calisti (sindaco di Campello sul Clitunno), Roberto Fioroni (presidente della ProCampello) e Junior Tardioli (campione Europeo under 23). Un evento che si terrà il 22 ottobre grazie alla partnership dei main sponsor, il frantoio Marfuga, il frantoio Gradassi, l’antico frantoio Carletti e tutti gli altri sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. La gara podistica di 9,8 chilometri, competitiva e non, partirà dalla chiesa di San Cipriano in località Fonti del Clitunno, snodandosi per le vie cittadine e toccando i punti più caratteristici e suggestivi del paese. Al termine della gara è previsto un buffet per gli atleti e un food corner con degustazione di prodotti tipici locali e intrattenimento musicale.

