Dal 26 maggio al 4 giugno nella parrocchia San Giovanni Bosco di Campomaggiore a Terni torna ‘Campomaggiore in festa’. Dieci giorni di festa grazie alla squadra di volontari, cucina con specialità giornaliere e tradizionali, bar, grande pesca di beneficienza, serate di svago, di musica e di intrattenimento. Per informazioni e prenotazioni serate si può contattare Arianna al 329.7659766; per informazioni e prenotazioni taverna si può invece contattare Gino al 338.1554788.

