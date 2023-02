Byron muore folgorato. Salvò vite anche nel terremoto in Umbria del 2016

di G.R.

Se ne va Byron, cane eroe, lasciando al buio la sua San Benedetto del Tronto. C’è del romantico nella drammatica notizia della scomparsa di un amico a quattro zampe che ha passato i suoi dodici anni di vita nel soccorrere le persone in situazioni di emergenza. Il labrador era un cane molecolare, dotato quindi di un olfatto particolarmente sviluppato e utilizzato per la ricerca delle persone. Domenica sera, mentre passeggiava con il proprio padrone, è stato ucciso da una scarica elettrica sprigionatasi dal pozzetto di un palo della pubblica illuminazione in via Giovanni XXII. In seguito all’accaduto, buona parte del centro storico della città marchigiana è rimasto al buio. Tra i vari eventi in cui Byron era intervenuto, c’è anche il terremoto che nel 2016 ha sconvolto il centro Italia.

Il saluto

Il proprietario Massimiliano Galletti ha scritto un lungo e commovente saluto a chi per anni ha partecipato alle attività del Soccorso Alpino e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, tra cui anche diversi soccorsi in montagna, tra le macerie del terremoto di Umbria e Marche nel 2016, in quelle susseguenti all’omicidio Sarchiè e nel recupero dei piloti morti nello scontro fra aerei Tornado nel 2014 nell’Ascolano. «Non voglio parlare del fatto e delle responsabilità, di questo se ne occuperà chi ha il compito di farlo – scrive – ma vorrei solo dire che ho perso in un attimo un compagno di vita coraggioso e generoso, che non si è mai risparmiato in tutte le attività di ricerca che abbiamo compiuto insieme nei suoi dieci anni di servizio. Byron non era solo un cane, è stato un essere speciale, di cuore immenso, di affetto sconfinato, che ha svolto un ruolo importante per la nostra società. Così vorrei fosse ricordato».