La sfida a due a Cannara, per le elezioni amministrative 2023, ha visto l’affermazione dell’uscente Fabrizio Gareggia, con la lista Cannaresi Liberi appoggiata dal centrodestra (57,27% e 8 seggi). Niente da fare per la 30enne Alessia Sirci, candidata con la lista di centrosinistra Insieme per Cannara (42,73% e 4 seggi). Dei 3.538 elettori, sono andati a votare in 2.465 (69,67%). Le schede nulle sono 35, le bianche sono 13, una quella contestata.

