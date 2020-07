Canoisti in crisi a Stifone: il 115 li salva

Domenica pomeriggio sono andati in difficoltà mentre percorrevano con la canoa un tratto del fiume Nera di poco a valle rispetto alle Mole di Narni, zona Stifone, nei pressi della centrale idroelettrica. Protagonisti della disavventura, due canoisti: un primo giovane che, sbagliando percorso, si era trovato in una zona del fiume caratterizzata da forte corrente. Ed anche un secondo sportivo che, intervenuto in soccorso del primo insieme ad un altro, ha avuto anche lui difficoltà nel risalire a terra. Per trarli in salvo sono serviti i vigili del fuoco di Terni. I due – comunque in sicurezza dopo essersi aggrappati a dei rami – non hanno riportato conseguenze particolari ma l’intervemto del 115 ha consentoto di risolvere definitivamente la disavventura domenicale.

Condividi questo articolo su