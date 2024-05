Cantamaggio 2024: tutti i premiati del concorso Poeti e Terni

A vincere il 12esimo concorso Poeti e Terni in dialetto ‘Alighiero Maurizi’ sono Italo Conti con ‘La lente’ (primo classificato), Emanuela Venturi con ‘Mamma’ (secondo), Michele Settimi con ‘La felicità’ (terzo). Menzione speciale ad Adriano Boschetti con ‘L’urdina puisia’ e Franco Frittella con ‘A sciatica’. Per quanto riguarda, invece, il primo concorso Poeti e Terni in lingua italiana, i vincitori sono Italo Conti con ‘Piccola serenata maggiaiola’ (primo posto), Paolo Casali con ‘Ti amo mia cara…così va la vita!’ (secondo), Rina Moriconi con ‘Argento vivo’ (terzo). Menzione speciale a Paolo Angelucci con ‘Primavera in Là maggiore’.

Appuntamenti del fine settimana

Sabato 4 maggio alle 15.30 protagonisti saranno i bambini delle scuole dell’infanzia ed elementari di Terni con la sfilata dei mini carri che percorreranno piazza Tacito, corso Tacito, piazza della Repubblica e piazza Europa. Seguirà alle 21 in piazza Europa la premiazione dei carri allegorici che ha proclamato vincitore al primo posto quello di Arrone. A chiudere ci sarà, direttamente dal programma di Rai Due gli artisti ‘Dalla strada al palco’, presenta il cantante Thomas Grazioso di Amici. Gran finale domenica 5 maggio alle 15.30 quando lungo le vie della città Stefano de Majo racconterà ‘La fiaba del mondo’. Durante la serata alle 21 piazza Europa farà da cornice al Cantamaggio giovani che presenta ‘Best dj-Sfida finale’. Infine il 18 maggio alle 17.30 presso la sede dell’ente Cantamaggio si terrà l’estrazione dei biglietti della lotteria ‘Cantamaggio Ternano 2024’.