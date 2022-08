Torna Vinotricolando: cibo, tradizioni, musica e spettacolo

Musiche, spettacoli, artisti, cantine e tradizioni gastronomiche. Per tre giorni dedicata alla propria terra e al divertimento: tutto pronto ad Otricoli per l’edizione 2022 di Vinotricolando, in programma da venerdì 5 a domenica 7 agosto nel comune del Ternano. A livello artistico protagonisti Francies & Francies, Hanami, Stella Acustic Duo, Beauty and the beat, Sbronzi di Riace e Ottava nota. Curiosità: ci sarà anche una bancarella dove sarà proposto il Mulsum, vino speziato dell’antica Roma e alcuni manicaretti della tradizione romana a cura dell’Associazione culturale Ocriculum.

