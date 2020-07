Capra vagante a borgo Bovio: recuperata dalla polizia. Al bar

Curioso fuori programma lunedì mattina nella zona di borgo Bovio, a Terni. Una capra, sfuggita ad un allevatore al momento non ancora individuato, è stata infatti notata dapprima nei pressi di Ast/via Breda e poi in via Romagna e via Fratelli Rosselli, intenta a vagare in mezzo alla strada e fra le auto in transito. Alla fine l’animale, per il quale erano stati allertati vigili del fuoco e municipale, è entrato (sic) al bar Aci e lì gli agenti della polizia Locale – Nucleo radiomobile -insieme a due dipendenti dell’Ufficio ambiente del Comune di Terni, di passaggio in zona, lo hanno raggiunto e messo al sicuro, in attesa dell’intervento dei veterinari che se ne occuperanno. Nessuno, fra veicoli e passanti, è rimasto coinvolto nella ‘fuga’ dell’ovino che ora verrà riportato a casa sua.

