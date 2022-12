Carabineri Perugia: si torna ai numeri pre pandemia

di G.R.

Cin cin. Spente le sirene, in alto i calici. Un brindisi al 2022 chiuso dai carabinieri di Perugia con numeri che si avvicinano a quelli del 2019 e un augurio per un 2023 con la speranza che la situazione possa migliorare ancora. Alcune statistiche sparse: 38.500 pattuglie in tutta la provincia, 50 mila richieste di soccorso, 140 denunce per violenza di genere, 80 arresti per reati concernenti le sostanze stupefacenti sui 464 totali. Sono proprio quest’ultimi due i temi più caldi e delicati per la città di Perugia. Prima dei saluti di fine anno alla stampa, il colonnello Stefano Romano – comandante provinciale dell’Arma – ha parlato anche della presunzione di innocenza che vede una stretta collaborazione tra giornalisti e forze dell’ordine.