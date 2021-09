Carabinieri Rieti, un ternano al comando del reparto operativo: Matteo Branchinelli

Un ternano comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Rieti. Si tratta del tenente colonnello Matteo Branchinelli, originario di Terni e arruolato nel 1996 dopo il servizio di leva.

La carriera

Branchinelli, classe 1973, ha svolto l’incarico di comandante di squadra e istruttore alla scuola allievi di Fossano (Cuneo) e di sottufficiale in sottordine alla stazione di Mornese (Alessandria). Nel 2001 ha frequentato il 183° corso dell’Accademia Militare di Modena e nel 2006 ha ultimato il ciclo di studi presso la scuola ufficiali di Roma. Nel corso della sua carriera – ricorda l’Arma reatina – ha ricoperto incarichi dapprima nell’organizzazione mobile in qualità di comandante di plotone del 2° battaglione ‘Liguria’ di Genova, quindi presso reparti ‘territoriali’ comandando per due anni (2007-2009) il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tricase (LE) e, con i gradi di capitano e maggiore, le Compagnie di Isernia (2009-2014), Pitigliano (Grosseto, 2014-2016) e Frosinone (2016-2020). Nell’ultimo anno ha prestato servizio al Ros (Raggruppamento operativo speciale). È laureato in giurisprudenza e in scienza della sicurezza interna ed esterna ed è insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.