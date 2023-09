Carabinieri Terni, sabato si celebrano i 100 anni dell’Anc

Appuntamento speciale in arrivo sabato 23 settembre per l’Associazione nazionale carabinieri di Terni. In Duomo si celebreranno i 100 anni della sezione locale con tanto di concerto della banda dell’Arma. Fu costituita nel settembre 1923 come Associazione carabinieri reali in congedo.

Il traguardo

Dell’Associazione fanno parte i militari in congedo, i familiari, semplici simpatizzanti che condividono i valori e le Benemerite, ovvero moglie e figli degli associati. Nel 1973 la locale sezione viene intitolata al brigadiere Giuseppe Ugolini, originario di Torgiano, insignito di Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria: il sottufficiale, 35enne, rimase ucciso il 23 giugno 1920, a Milano, durante una sommossa popolare. Fu accerchiato da una folla inferocita, rifiutò di consegnare le armi e, pur gravemente ferito da colpi di pistola, riuscì ad uccidere 2 assalitori e ferirne altri 3, prima di cadere vittima di un violento linciaggio. La ricorrenza sarà celebrata il prossimo sabato, alle ore 11, con una solenne messa officiata da monsignor Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni. Al termine della cerimonia verranno consegnati i premi ‘solidarietà’ a cinque carabinieri, due del comando provinciale di Terni e tre del gruppo forestale, che si sono distinti per attività di servizio meritorie. La giornata si concluderà al teatro Secci con il concerto della banda dell’Arma diretta dal maestro vicedirettore, il maggiore Massimiliano Ciafrei.