‘Carbonaretti d’aprile’ venerdì a Piediluco

Sarà un 1° aprile dedicato ai più piccoli e all’insegna di storie e pesciolini, quello proposta da 165m Marmore Falls. Venerdì pomeriggio alle ore 15 l’appuntamento sarà a Piediluco con il laboratorio ‘Carbonaretti d’aprile’. Bambini e bambine saranno chiamati a partecipare a un percorso e a un laboratorio creativo tra leggende e storie che da Piediluco porteranno addirittura in Giappone. Da dove viene la tradizione del 1° aprile? Cosa sono i carbonaretti? E perché le carpe giapponesi sono simbolo di coraggio? Queste saranno solo alcune delle domande da cui si partirà per poi dedicarsi a storie e leggende, fino ad arrivare alla realizzazione di un koinobori, ossia un pesciolino di carta ispirato a una delle più allegre e colorate tradizioni del Sol Levante. La partecipazione al laboratorio, che avrà una durata di circa 2 ore e che si svolgerà al bar del Colle, è gratuita grazie al sostegno che la Fondazione Carit ha dato al progetto ‘Trekking art’, proposto da CoopSociale Alis. Come di consueto, è obbligatoria la prenotazione al numero 345.6983825.

