Cardinale Bassetti in intensiva: «È vigile e collaborante»

Si sono aggravate le condizioni del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della CEI, positivo al Covid ed affetto da polmonite bilaterale con insufficienza respiratoria. Ricoverato da sabato scorso all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, il cardinale Bassetti – 78 anni – nella notte fra lunedì e martedì è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del nosocomio perugino.

«Vigile e collaborante»

Di seguito la nota diramata nella mattinata di martedì dalla Conferenza episcopale italiana: «Il cardinale Bassetti, ricoverato dallo scorso 31 ottobre presso la struttura di medicina d’urgenza Covid 1 dell’ospedale di Perugia, è stato trasferito dai sanitari che lo hanno in cura nella terapia intensiva 2 dove proseguono le terapie del caso. Il trasferimento è avvenuto durante la notte, dopo una variazione dei parametri vitali. Il cardinale è vigile e collaborante. Il consiglio episcopale permanente, riunito oggi in sessione straordinaria (in videoconferenza), accompagna con vicinanza, affetto e preghiera il cardinale presidente. I vescovi assicurano il sostegno per lui e per tutti gli ammalati e ringraziano i medici, gli operatori sanitari e quanti si prendono cura dei sofferenti. Il conforto e la presenza dello Spirito Santo sostengano quanti oggi sono duramente provati dalla malattia. Il Signore Risorto non farà mancare la sua rassicurante presenza».

Il bollettino dell’ospedale

Poco dopo le ore 13 di martedì, il ‘Santa Maria della Misericordia’ ha emesso il bollettino medico relativo alle condizioni del presule: «Nel corso della notte modifiche dei parametri vitali hanno indotto i sanitari al trasferimento del cardinale Bassetti dalla degenza ordinaria di medicina d’urgenza Covid 1 alla terapia intensiva 2. Attualmente il cardinale è vigile e collaborante, sotto attento monitoraggio multiparametrico delle funzioni vitali e sottoposto a tutte le terapie mediche del caso».

La catena di preghiera dei vescovi umbri

Il presidente della Cei umbra monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, insieme con i vescovi della regione, «invita la comunità cristiana a formare una intensa catena di preghiera per chiedere il conforto e l’assistenza divina per il cardinale Gualtiero Bassetti, invocando l’intercessione di Santa Teresa di Gesù Bambino, particolarmente cara al cardinale. La preghiera raggiunga anche tutti i malati, le loro famiglie e gli operatori sanitari e chieda che la situazione difficile che stiamo affrontando non esasperi gli animi e generi manifestazioni violente di protesta, salvaguardi il lavoro, garanzia necessaria per la vita delle famiglie, e susciti cammini di solidarietà, di giustizia e di pacificazione».

I canonici

I canonici del Capitolo della cattedrale di San Lorenzo – annuncia monsignor Marco Salvi, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve – «si raccoglieranno in preghiera insieme ai fedeli che potranno farlo, nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19, davanti alla venerata immagine della Madonna delle Grazie, tanto cara ai perugini, a partire da oggi pomeriggio (ore 17.30), per la recita della Novena alla Beata Vergine scritta e recitata dallo stesso cardinale Bassetti durante la prima fase acuta della pandemia, nella scorsa primavera».