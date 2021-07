Cardoni immortala lo sport del CLT e viene premiato a Mosca

La luce catturata dallo sguardo umano e dall’obiettivo creativo di un fotografo di fama internazionale, scatti che testimoniano il legame tra il Circolo Lavoratori Terni e la comunità, una serie di fotografie dei giovani atleti del CLT che hanno ricevuto il terzo posto al prestigioso concorso ‘Moscow International Foto Awards 2021’. Il progetto è stato ideato dal Circolo Lavoratori Terni durante il lockdown, ispirato dall’esigenza di accorciare le distanze umane tra spazio e tempo attraverso la fotografia, scatti in bianco e nero a fermare l’immagine di un tempo sospeso, ogni foto tra luci ed ombra delinea i tratti passionali dell’atleta che si muove nella sua disciplina.

Curriculum importante. La mostra attesa per settembre

Passione dal 1927 per lo sport, quella che si respira al CLT e che ha attirato e coinvolto l’occhio artistico di Giuseppe Cardoni, ingegnere umbro. Predilige il reportage in bianco e nero, è coautore con Luca Cardinalini, del libro fotografico ‘STTL La terra ti sia lieve’. Con Luigi Loretoni ha pubblicato ‘Miserere’, nel 2011 ‘Gubbio, I Ceri’ e nel 2014 ‘Kovilj’. Sempre nel 2014 ha pubblicato ‘Boxing Notes’. È coautore del libro ‘I colori del Jazz’ e nel 2019 ha pubblicato ‘Jazz Notes’. Nel 2020 ha presentato ‘Vita e morte – Rapsodia messicana’. Vincitore di premi o finalista in numerosi concorsi nazionali e internazionali (ha ottenuto questi risultati personali in più di 90 concorsi negli ultimi quattro anni). A settembre il CLT dedicherà una personale al fotografo Giuseppe Cardoni e la mostra, con le discipline sportive del Circolo, verrà allestita nella biblioteca di via Muratori.