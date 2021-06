Carignani nella storia del calcio senese con il ‘Premio Robur’

Vicino alla Ternana e allo sport ternano, ma soprattutto senese e grande tifoso della Robur. Dopo altri personaggi di grande rilievo per il calcio ‘made in Siena’, l’avvocato Massimo Carignani ha ricevuto il ‘Premio Robur’, giunto alla sua 18esima edizione.

Dalle bandiere del Siena ad Antonio Conte

Negli anni, il prestigioso riconoscimento da parte di uno dei club di tifosi più longevi nella storia del calcio italiano – vanta oltre cinquant’anni di storia -, è stato conferito a personaggi del calibro di Mario Beretta, Giuseppe Papadopulo, Giorgio Perinetti, il presidente del Siena Paolo De Luca, il medico Andrea Causarano, Stefano Osti, Michele Mignani, Niccolò Giannetti, Simone Vergassola e Antonio Conte. Tutti personaggi insomma che hanno sempre onorato la maglia bianconera.

Le motivazioni

Per questa edizione la scelta è caduta sull’avvocato Massimo Carignani che, pur vivendo ormai da anni lontano dalla città del Palio, non ha mai nascosto la sua fede bianconera e il profondo legame con la Robur, correndo spesso e sempre con successo in suo aiuto.

Profondo conoscitore del diritto sportivo e punto di riferimento per l’intero mondo del calcio, il consiglio direttivo del club senese con il ‘Premio Robur’ riconosce ufficialmente all’avvocato Carignani «la sua grande professionalità e la capacità unica nell’interpretare la strategia difensiva».