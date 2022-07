Carsulae accoglie Paolo Rumiz ed il suo ‘Canto per Europa’

Poco meno di una settimana ed il parco archeologico di Carsulae accoglierà lo scrittore Paolo Rumiz ed il suo ‘Canto per Europa’. L’evento è previsto per sabato 9 luglio alle 21.15 nell’ambito dell’Umbria Green Festival: la cornice dello spettacolo sarà il teatro romano. Con lui ci saranno Lara Komar, Giorgio Monte, Vangelis Merkouris e Aleksandar Karlic. La regia è di Franco Però. Qui le info per i biglietti.

Rumiz protagonista

‘Canto per Europa’ (2021) scaturisce dalla trasfigurazione dell’esperienza di un viaggio realmente compiuto su stimolo di un amico, insegnante di liceo nel Galles, a bordo di un’imbarcazione centenaria, nel Mediteranneo, ripercorrendo alle radici il mito di Europa. Intento dell’amico era far capire ai suoi allievi inglesi cosa voleva dire perdere l’Europa. Originato di fronte alla crisi dell’Unione europea, tra la Brexit e il riaffermarsi dei nazionalismo, il viaggio incrocia una giovane donna siriana, profuga di guerra, che chiede di salire a bordo per sfuggire al suo destino di violenza e di morte. Il suo coraggio nell’intraprendere la navigazione con degli sconosciuti, in vista del miraggio di vivere nell’occidente che crede privo di barbarie, fa riflettere. Ciò non solo perché la giovane donna si chiama Europa come l’omonima principessa fenicia del mito fondativo, rapita da Giove e portata sulla prima isola ad ovest. L’Europa nel mito e nel ‘Canto’ è figlia dell’Asia. La terra che denomina è limitata ad occidente dall’Atlantico e sconfinata ad Oriente. Quella donna sembra la capostipite dei migranti: e l’Europa – ci ricorda Rumiz – è un popolo di migranti.