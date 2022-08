Carsulae, si riapre l’anfiteatro romano: domenica la festa

Il primo tentativo – concerto di Angelo Branduardi spostato al teatro Manini di Narni – è andato a vuoto a causa del maltempo. Ora ci si riprova: è stata fissata per domenica alle 11 la festa per il restauro e la riapertura al pubblico dell’anfiteatro romano nell’area archeologica di Carsulae, a Terni. Ad accompagnare l’evento ci saranno le note di Naomi Berrill, violoncellista e cantante irlandese. Previsto l’ingresso gratuito nell’arena dalle 8.30 alle 19.30 con tanto di visite guidate nel pomeriggio alle 16, 18, 20.30 e 21.30. Per info e prenotazioni è possibile contattare lo 0744 333074.

