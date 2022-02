Casagrande-Cesi Terni: Unicusano presenta i corsi agli studenti

di Fra.Tor.

Una nuova giornata di orientamento universitario all’Istituto Casagrande-Cesi di Terni. L’Università Cusano ha presentato agli studenti del 5° anno il campus, i corsi di studio presenti nell’Ateneo, fornendo ai ragazzi un quadro completo sui percorsi di studio proposti, materie, sbocchi professionali e tutti i servizi dedicati allo studente. Il dirigente scolastico, la professoressa Marina Marini, prima di iniziare ha fatto solo una raccomandazione ai ‘suoi’ ragazzi: «Fate una scelta consapevole per il vostro futuro».

Le lezioni in aula e online

L’Università Niccolò Cusano mette a disposizione dei suoi studenti un campus d’eccellenza immerso in 6 ettari di parco verde nel cuore di Roma. Qui tutti i giorni si svolgono le lezioni in aula e lo studente può apprendere in classe seguito dai suoi docenti e sempre assistito da tutor didattici. Oltre alle aule dove si svolgono le lezioni, il campus e dotato di aule studio, laboratori, biblioteca, sale convegni e offre numerosi servizi ricreativi e di accoglienza, tra cui la sala ristorazione, la palestra al coperto, le aree verdi attrezzate e la ‘Residenza’ dell’Ateneo con 110 stanze riservate all’alloggio degli studenti. Ma lo studente ha anche la possibilità di seguire le lezioni online, accedendo alla piattaforma multimediale attraverso cui sono fruibili tutte le lezioni, visionabili quante volte lo si desidera. Oltre alle lezioni registrate è possibile anche collegarsi in videoconferenza e seguire la lezioni live che si sta svolgendo nel campus di Roma. Dalla stessa piattaforma lo studente potrà scaricare i manuali, le slide e i test di autovalutazione. La Niccolò Cusano propone le facoltà di giurisprudenza, economia, psicologia, ingegneria, scienze politiche, scienze della formazione. L’offerta formativa prevede: corsi di laurea per il conseguimento di una laurea triennale o magistrale; master; corsi di perfezionamento e aggiornamento; corsi singoli.

180 borse di studio

L’Università Cusano mette a disposizione dei diplomandi borse di studio che daranno diritto all’esonero totale della retta universitaria. Le condizioni per l’accesso sono: diplomarsi entro l’anno in corso, obbligo di frequenza secondo il calendario fissato dall’Università con la possibilità del 30% di assenze nel bimestre e fare tutti gli esami stabiliti. Si può scaricare la domanda di partecipazione sul sito dell’Università e inviarla poi via Pec. Avranno diritto all’assegnazione della borsa di studio le prime 180 domande ricevute dal 21 (non prima delle ore 16) al 25 marzo 2022.