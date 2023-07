Casali da restaurare in ‘diretta tv’: troupe Usa proietta Todi su scala internazionale

Dopo diversi sopralluoghi e riprese alla ricerca di scorci sia del centro storico che delle campagne circostanti, una produzione televisiva statunitense fino a pochi giorni fa ha soggiornato a Todi per effettuare le registrazioni di un programma molto noto negli Usa, diffuso in tutto il mondo da una delle principali piattaforme tv internazionali. «Altissimo il livello di riservatezza – riferisce il Comune di Todi in una nota – dovuto proprio al particolare format del programma, tutto legato alla scelta che i protagonisti della trasmissione devono fare ‘in diretta’ con il pubblico. La troupe, composta da una ventina di persone, ha visitato alcuni casali e uno di questi dovrà poi essere restaurato. Una grande vetrina per la città e per la sua promozione – prosegue il Comune – come luogo del buon vivere, in nord America e in tutta l’area anglosassone. Segretate al momento anche le date della messa in onda e le successive riprese che dovranno essere programmate per seguire l’evoluzione del progetto». «Siamo onorati di essere al centro di tanta attenzione mediatica a livello internazionale – è il commento del sindaco tuderte, Antonino Ruggiano – con la città e il territorio che non potranno che riceverne ulteriori positive ricadute in termini turistici ed economici».

Condividi questo articolo su