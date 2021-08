«Dopo cinque anni la chiesa di San Lorenzo è ancora così: grazie»

Gli abitanti della frazione di Casali di Serravalle, nel territorio comunale di Norcia, hanno divulgato una segnalazione di protesta nel giorno della festa di San Lorenzo, patrono del paesino, per ricordare come la chiesetta sia ancora in stato di semi abbandono.

TERREMOTO DI NORCIA – SPECIALE UMBRIAON

Il messaggio di protesta

Ringraziano tutte le autorità competenti in materia di messa in sicurezza – scrivono – per la celerità dimostrata nel risolvere il problema della chiesa di San Lorenzo dopo quasi 5 anni dal sisma.