Il dirigente Scolastico dell’istituto omnicomprensivo statale ‘Beato Simone Fidati’ di Cascia ha comunicato la presenza di 1 caso di positività al Covid nella classe V A dell’Ipsia di Cascia. Considerato che il giorno 29 ottobre gli alunni dell’istituto Ipsia e del liceo Scientifico non hanno effettuato didattica in presenza, l’amministrazione comunale si provvederà ad una sanificazione straordinaria dell’ Istituto e della Palestra siti in località La Stella.

