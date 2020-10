Non capita tutti i giorni di trovare un porcino da quasi un chilo e mezzo di peso, con diametro di ben ventisei centimetri. È ciò che è accaduto martedì nella zona di Castel dell’Aquila, frazione del comune di Montecastrilli: a scoprirlo e raccoglierlo è stato il consigliere comunale di Avigliano Umbro, Daniele Marcelli. «Mai visto uno simile, pura felicità. Nonna Assunta quasi non sviene», il gioioso commento lanciato via social per mostrare il prelibato fungo.

Condividi questo articolo su