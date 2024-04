Castelchiaro: rabbia per i gatti morti avvelenati

C’è sconcerto a Castelchiaro, fra Terni e Narni, per la morte di alcuni gatti, avvelenati da ignoti. Gli animali facevano parte di una colonia localizzata presso il terreno di un agricoltore della zona. Di tanto in tanto, i residenti li nutrono e ormai si può dire siano stati ‘adottati’ da chi vive da quelle parti. In questi giorni, però, alcuni di loro sono stati trovati senza vita o agonizzanti, tanto che il responso del veterinario interpellato è che sono stati avvelenati, probabilmente con lumachicida. Ora il timore è che altri gatti del gruppo facciano una brutta fine e c’è rabbia per il gesto compiuto da chi non si fa scrupoli a far soffrire e uccidere delle povere bestiole. La speranza è che si giunga alla sua identificazione.

Condividi questo articolo su