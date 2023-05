Casteltodino, in arrivo la ‘Festa di Primavera’: mostre, musica e gastronomia

Mostre, dj set, musica, gastronomia – taverna al parco e palazzo di Massa con oca arrosto e pizza casteltodinese – e anche un appuntamento per scoprire le bellezze del territorio. È in arrivo a Casteltodino (Montecastrilli) l’edizione numero 27 della ‘Festa di Primavera’, in programma dal 12 al 21 maggio e organizzata dal Centro Ancescao Portaperta e dalla locale pro loco con il patrocinio del Comune. Si inizierà il 12 con una mostra di pittura, dopodiché spazio, chiusura domenicale dopo dieci giorni con la serata musicale e spettacolo con Ros Mancuso in ‘Zerofollia’.

