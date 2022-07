Casteltodino ricorda Lorenzo Marcelli: è dedicato a lui il 5° autoraduno e moto

Casteltodino non dimentica Lorenzo Marcelli, il centauro scomparso a soli 25 anni il 7 aprile 2019 lungo la Strada Provinciale 41. Il territorio lo ricorderà domenica 31 luglio con il I memorial a lui dedicato in occasione del V autoraduno e moto che si svolgerà nella frazione di Montecastrilli: l’evento è organizzato dalla locale proloco con in testa il presidente Luca Manni ed il direttivo. A capo dell’organizzazione c’è Matteo Fabrizi, da tempo impegnato in questo settore. Saranno premiati il motociclo e il veicolo d’epoca più belli; prevista infine una piccola riffa con oggetti offerti da un’attività commerciale del Ternano.

APRILE 2019, LA SCOMPARSA DI LORENZO MARCELLI

Il percorso

Raduno ed iscrizioni dalle 8.30 alle 9, quindi la partenza alle 10 da palazzo di Massa e alle 12 lo start – post aperitivo – con percorso Casteltodino, Montecastrilli, bivio Sambucetole, Castel dell’Aquila, Avigliano Umbro, Casteltodino, Quadrelli, fonte San Gemini, Carsulae, bivio Portaria, Acquasparta e rientro nella frazione