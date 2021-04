Castiglione del Lago, grave dopo l’incidente

Due uomini di origini straniere sono rimasti coinvolti in un incidente stradale autonomo avvenuto a Castiglione del Lago (Perugia) nel tardo pomeriggio di lunedì, in località Petrignano del Lago, al confine con la provincia di Arezzo. L’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada, ribaltandosi. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso dalla Toscana che ha trasportato i due feriti all’ospedale di Siena: uno di loro – giunto in ‘codice rosso’ al policlinico Le Scotte – è grave. Meno preoccupanti le condizioni dell’altra persona, giunta al nosocomio in ‘codice verde’. La ricostruzione della dinamica del sinistro è affidata alle forze dell’ordine ed in particolare ai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo al volante della vettura aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

