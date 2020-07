Castiglione, variante da 7,4 milioni di euro

Cinque chilometri di tracciato per bypassare il traffico attorno al centro abitato di Castiglione del Lago: una variante alla ex strada regionale 71 Umbro Casentinese il cui tracciato è stato messo nero su bianco con un protocollo d’intesa firmato da Regione, Provincia e Comune. Costo previsto: 7 milioni e mezzo di euro, stanziati dalla Regione Umbria.

Il tracciato e i tempi

A sottoscrivere l’accordo, l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche, per la Regione Umbria, la consigliera Erika Borghesi per la Provincia di Perugia e, per il Comune di Castiglione del Lago, il sindaco Matteo Burico. Per l’opera, la Regione Umbria, che subentra alla Provincia come soggetto attuatore, ha stanziato circa 7 milioni e 402 mila euro. Il tracciato, con tre rotatorie, si snoderà nel territorio comunale di Castiglione del Lago, e sarà compreso fra la strada provinciale 454 di Pozzuolo e la strada comunale che connette la ex Strada regionale 71 Umbro Casentinese all’abitato di Piana, in corrispondenza del sottopasso ferroviario esistente. L’approvazione del progetto definitivo è prevista nella seconda metà di agosto; entro fine 2021 attesa l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio dei lavori, se non interverranno ostacoli per attività espropriative necessarie, entro l’estate 2021.