Causa incidente con il ferimento di un 37enne e fugge: preso

L’incidente stradale risale allo scorso 22 ottobre: in viale Europa, a San Giustino (Perugia), si erano scontrato due auto e un 37enne di Città di Castello era rimasto ferito. Il conducente dell’altra autovettura, che aveva invaso la corsia opposta, si era guardato bene dal fermars e prestare soccorso: dopo lo schianto, era ripartito a gran velocità facendo perdere le proprie tracce. Finom a quando, al termine di un’articolata indagine, i carabinieri del comando stazione di San Giustino non lo hanno identificato. Si tratta di un 25enne di origini romene, denunciato a piede libero per omissione di soccorso e lesioni stradali. Il giovane si è visto anche ritirare la patente di guida. I militari hanno rintracciato la sua auto, ancora con gli evidenti segni dell’incidente stradale.

Condividi questo articolo su