Ricerche a tappeto per un cavallo femmina che lunedì è scappato dalla frazione di Moggio (Rieti) in direzione Prati di Stroncone (Terni). Sui social si sta diffondendo l’appello della proprietaria dell’animale: «Chiunque avesse notizie può chiamare a qualsiasi ora al 338.1917690. È scappata indossando sella e capezza come da foto».

