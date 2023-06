C’è anche il ‘genio’ di Narni per battere il record mondiale di velocità per barche a vela

Stabilire un nuovo record mondiale di velocità per le barche a vela. Questo l’obiettivo per il quale il Gruppo Exolon di Narni scende in campo in sostegno del progetto interdisciplinare dell’Epfl di Losanna: fornirà lastre di policarbonato per la cabina di pilotaggio del Speedboat Sp80.

Il test

Si tratta di una barca a vela che, nelle intenzioni, raggiungerà gli 80 nodi spinta solo dal vento: «È la promessa dei progettisti della Speedboat SP80, che quest’estate effettuerà – viene sottolineato – il primo test di navigazione sulla costa francese del Mediterraneo. L’obiettivo è battere il record mondiale di velocità per barche a vela. In qualità di membro del Record Club, la rete di partner dell’Sp80 Team, Exolon Group sostiene lo sviluppo e la costruzione dell’imbarcazione sostenibile Speedboat». Il pozzetto o cockpit è costituito da lastre compatte Exolon in policarbonato dello spessore di 12 millimetri, termoformate dall’azienda francese Vitalo/Starplast. «Queste lastre altamente trasparenti assicurano la massima visibilità grazie alla loro elevata qualità ottica, sono resistenti agli agenti atmosferici, estremamente resistenti agli urti e al contempo leggere. Possono essere deformate a caldo e a freddo e quindi adattate perfettamente ai requisiti aerodinamici del natante». L’Sp80 è lunga 10,5 metri per 7,5 metri di larghezza. Il gruppo con sede a Nera Montoro ha oltre 40 anni di attività in questo campo.