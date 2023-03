C’è anche Silvia Tobia in lizza per la carica di sindaco di Terni

Dopo quelle di Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare) e Claudio Fiorelli (M5s, verrà ufficializzata sabato), in attesa che gli altri chiariscano definitivamente le proprie idee o annuncino quanto di fatto già deciso, c’è un’altra candidatura a sindaco di Terni che viene annunciata dalla diretta interessata: si tratta di Silvia Tobia per Alternativa Popolare.

«Accetto la candidatura»

«Accettiamo la sfida – scrive Silvia Tobia su Facebook -. Accetto la candidatura a sindaca della mia città. Potere al Popolo sarà presente alle elezioni amministrative di maggio 2023 con la sua lista che viene dal basso, per il popolo. Una lista che sappia rappresentare le periferie, gli abitanti delle case popolari, che vuole difendere la sanità pubblica contro tutte le privatizzazioni, che rilancia il tema ambientale. Scenderemo in campo – spiega – con un programma che nasce dalla condivisione, dall’ascolto delle problematiche delle donne e degli uomini della nostra città, che sono le nostre stesse problematiche. Un programma per l’integrazione, per la cultura, per il lavoro dignitoso, contro ogni discriminazione. Vogliamo che Terni diventi città d’avanguardia nella richiesta a gran voce di pace e per lo stop all’invio di armi, contro le guerre volute dai potenti che colpiscono sempre gli ultimi. Per non dimenticare che ogni vita é importante e va salvaguardata».