C’è il Palio dei Colombi ad Amelia: sfida tra le cinque contrade

Tutto pronto ad Amelia per il Palio dei Colombi 2022. C’è attesa per la grande sfida tra le cinque contrade della città: Collis, Crux Burgi, Platea, Posterola, Vallis con le associazioni coinvolte nella manifestazione che hanno partecipato alla ripresa delle attività.

L’evento: sfida e gastronomia

Il Palio dei Colombi si disputa in binomio tra i balestrieri del Gruppo Armata Medioevale ed i cavalieri di ogni singola contrada. Arricchisce la manifestazione la presenza del gruppo Sbandieratori e Musici Città di Amelia che si esibiranno domenica 31 luglio nel centro storico. «Ogni contrada nelle proprie vie, piazze, palazzi allestisce una taverna con degustazione di piatti tipici, frutto di attente ricerche di ricette ed ingredienti medioevali, sposati e rivisti per adeguarsi ai gusti attuali. Le taverne sono aperte dal 25 luglio al 7 agosto e per raggiungerle è attivo il servizio navetta da piazza XXI Settembre», sottolinea l’organizzazione.

Il programma

Giovedì 4 agosto alle ore 21.30 presso il chiostro di San Francesco ci sarà l’lezione degli anziani e dei dieci del popolo, come da Statuto del 1346. Il giorno successivo alle ore 21.30 avrà luogo la manifestazione Adventus Et Iuramentum Potestatis. Corteo storico esclusivamente del gruppo Officiales, chiusura della Porta Romana, arrivo e giuramento del Podestà. Adiacente a Porta Romana verrà allestito un accampamento militare dove verrà illustrata la ricostruzione della vita da accampamento ed i mestieri. Sabato 6 agosto alle 21 esclusivamente nel centro storico, si svolgerà la Magna Historica Processio, corteo storico con le rappresentanze politiche, amministrative, religiose e cittadine del 1346. Il percorso sarà: piazza Matteotti, via Garibaldi, via Farrattini, via della Repubblica, via Cavour, piazza Matteotti. Nel corso della sfilata verranno espresse le valutazioni della giuria composta da esperti nei vari settori per l’assegnazione dei premi: miglior Corteo, miglior Dama, in memoria di Igea Frezza Federici, Premio Musici. Se in questo periodo sentirete il rullo dei tamburi pazientate per un breve periodo, saranno i ragazzi che si preparano per la vittoria.

I cavalieri

«Anche i balestrieri del Gam – viene sottolineato – sono dediti alle silenziose e precise prove, alle prese con una nuova sfida, il bersaglio è più piccolo e il punteggio più alto. La loro presenza quest’anno ha un peso maggiore sull’esito della vittoria finale. I cavalieri provengono dalle scuderie della vicina Narni, ad eccezione della Contrada Crux Burgi con scuderia propria, con fantino di San Gemini. I colori della Contrada Vallis saranno indossati dall’unico fantino di Amelia, Tommaso Suatoni. Il tutto si concluderà domenica 7 agosto alle ore 21 presso il Campo dei Giochi in via dei Giardini ed avrà luogo la grande sfida».